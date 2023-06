Verfassungsgericht: Eilanträge zu Fraktionsgrößen abgewiesen

Ein Mikrofon steht in einem Saal eines Gerichts.

FDP und SSW sind mit einem Eilantrag gegen die neue Mindestgröße von Fraktionen in kommunalen Vertretungen vor dem Landesverfassungsgericht endgültig gescheitert. Das Gericht lehnte auch den Widerspruch der Fraktionen ab, wie ein Gerichtssprecher am Freitag mitteilte. Das Urteil sei den Beteiligten am Freitag zugestellt worden.