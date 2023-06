Ein Verletzter bei nächtlichem Streit in Altstadt

Bei einem Streit in der Lübecker Altstadt ist in der Nacht auf Freitag ein 40 Jahre alter Mann verletzt worden. Ein 28 Jahre alter Mann sei unter dringendem Tatverdacht in der Nähe des Tatortes festgenommen worden, teilte die Polizei mit. Der 40-Jährige sei mit Stichwunden am Rücken und an der Schulter in ein Krankenhaus gebracht worden. Lebensgefahr besteht den Angaben zufolge nicht.