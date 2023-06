Hoher Schaden durch Großbrand auf Bauernhof

Einen Schaden von schätzungsweise mehr als einer Million Euro hat ein Feuer auf einem landwirtschaftlichen Betrieb in Heinkenborstel (Kreis Rendsburg-Eckernförde) verursacht. 120 Einsatzkräfte waren am Freitagmorgen vor Ort, um eine in Brand geratene Halle zu löschen, wie die Feuerwehr mitteilte. Gelagert wurden in dem etwa 24 mal 25 Meter großen Gebäude unter anderem wertvolle Landmaschinen und Container mit Pfeffer.