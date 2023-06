Towers-Basketballer zum dritten Mal im Eurocup dabei

Trotz des 15. Tabellenplatzes in der vergangenen Spielzeit werden die Veolia Towers Hamburg auch in der kommenden Saison im Eurocup starten und damit zum dritten Mal in Folge in diesem internationalen Wettbewerb vertreten sein. Das gab der Basketball-Bundesligist am Donnerstag bekannt. Zweiter deutscher Teilnehmer ist Meister Ratiopharm Ulm.