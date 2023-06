Albers folgt auf Höver als Regierungssprecherin im Norden

Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) hat Vivien Albers ab 1. Juli zur neuen Regierungssprecherin in Schleswig-Holstein berufen. Die 37-Jährige folgt auf den früheren Journalisten Peter Höver, der in den Ruhestand geht, wie die Staatskanzlei am Donnerstag mitteilte. Die gebürtige Nordrhein-Westfälin Albers war seit Dezember bereits zweite Regierungssprecherin.

Albers ist studierte Theater-, Medien- und Politikwissenschaftlerin. Sie war zuvor seit 2018 Sprecherin des schleswig-holsteinischen Landtages und bereits seit 2014 in Diensten des Landtages tätig. Zuvor arbeitete sie nach Angaben der Staatskanzlei nach Stationen bei Fernseh- und Radiosendern in Mainz, Berlin und Brüssel für einen TV-Sender in Köln.

