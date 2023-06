Hamburgs S-Bahn spart seit 2010 eine Million Tonnen CO2 ein

Die Hamburger S-Bahn hat seit dem Umstieg auf Strom aus erneuerbaren Quellen 2010 mittlerweile rund eine Million Tonnen des Treibhausgases CO2 vermieden. Das teilte die Tochter der Deutschen Bahn am Donnerstag mit. „Die S-Bahn Hamburg hat als erstes Eisenbahnunternehmen in Deutschland auf Ökostrom gesetzt“, sagte ihr Geschäftsführer Kay Arnecke laut Mitteilung. „Allein unsere eingesparte CO2-Menge entspricht dem Jahres-Ausstoß von 95.000 Autos.“ Das Gewicht der seit Anfang 2010 eingesparten CO2-Menge wiege „so schwer wie fünf Elbphilharmonien“, so die Bahn.

Auch insgesamt sieht sich die Deutsche Bahn als Deutschlands größte Ökostromnutzerin: „Der Anteil erneuerbarer Energien am DB-Bahnstrommix liegt bei mehr als 65 Prozent und damit weit über dem öffentlichen Grünstrommix in Deutschland von derzeit unter 50 Prozent“, heißt es in der Mitteilung. „Bis 2038 wird der gesamte DB-Bahnstrom - zehn Terawattstunden pro Jahr - zu 100 Prozent grün sein.“

