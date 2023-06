Schau des dänischen Fotografen Per Bak Jensen auf Föhr

Das Museum Kunst der Westküste (MKdW) in Alkersum auf Föhr zeigt von Sonntag an bis zum 14. Januar frühe und neue großformatige Landschaftsfotografieren des dänischen Fotografen Per Bak Jensen. Jensen lenke mit seinen Werken die Aufmerksamkeit auf das Unscheinbare, das in der Eile des Alltags oft übersehen werde, teilte das Museum mit. Der Künstler sei davon überzeugt, „dass unserer Umgebung im Kleinen wie im Großen eine verborgene Wahrheit eingeschrieben ist“.

Alkersum (dpa/lno). Das Museum Kunst der Westküste (MKdW) in Alkersum auf Föhr zeigt von Sonntag an bis zum 14. Januar frühe und neue großformatige Landschaftsfotografieren des dänischen Fotografen Per Bak Jensen. Jensen lenke mit seinen Werken die Aufmerksamkeit auf das Unscheinbare, das in der Eile des Alltags oft übersehen werde, teilte das Museum mit. Der Künstler sei davon überzeugt, „dass unserer Umgebung im Kleinen wie im Großen eine verborgene Wahrheit eingeschrieben ist“.

„Sein sensibler, zur Entschleunigung mahnender Blick und seine Entscheidung für vielfach enggeführte Bildausschnitte bei gleichzeitig großem Werkformat zwingen uns, viel genauer hinzuschauen und die Aufmerksamkeit auf scheinbar belanglose Motive und Details zu richten“, schreibt MKdW-Direktorin Ulrike Wolff-Thomsen in einem Vorwort im Ausstellungskatalog.

So sind in den Werken Jensens unter anderem braunes Astwerk, graue Steine oder eine Marschlandschaft zu sehen, die auf den ersten Blick nichts Bestechendes an sich haben. Auf den zweiten Blick entfalteten sie jedoch eine „immense Skala an Grau- und Brauntönen“, einen Reichtum an Strukturen, an Licht und Schatten. Man könne sich den Bildern kaum entziehen, schreibt Wolff-Thomsen.

Der 1949 geborene Jensen zählt nach Angaben des Museums zu den wichtigsten Vertretern der modernen dänischen Landschaftsfotografie. Die Ausstellung „Per Bak Jensen - Humming Earth“ im MkDW ist seine erste museale Einzelschau in Deutschland.

