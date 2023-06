11th Hour Racing gewinnt Ocean Race

Genua (dpa/lno). Das US-Team 11th Hour Racing um den Segler Charlie Enright hat das 14. Ocean Race gewonnen. Das teilten die Veranstalter am Donnerstag nach einer Jury-Entscheidung mit. Dem späten Triumph war eine Zitterpartie am grünen Tisch vorausgegangen. Ein von Team Guyot kurz nach dem Start zur finalen Etappe in Den Haag verursachter Crash hatte die amerikanischen Spitzenreiter nach drei Etappensiegen in Folge zunächst ausgebremst.

Das Team konnte den letzten Rennabschnitt nach Genua mit dem kaputten Boot nicht mehr bestreiten. Dafür hatte 11th Hour Racing einen Antrag auf Wiedergutmachung gestellt, dem die internationale Jury des Rennens um die Welt stattgab.

Mit vier weiteren Punkten wurde 11th Hour Racing der Durchschnittswert der auf den Etappen eins bis sechs erbrachten Leistungen aufs Ocean-Race-Abschlusskonto überwiesen. Mit insgesamt 37 Zählern sicherten sich Enright und sein Team die Trophäe vor dem Schweizer Team Holcim-PRB (34 Punkte) und Team Malizia (32) um den deutschen Segler Boris Herrmann. Auf Platz vier kam das französische Team Biotherm (23) vor dem Guyot-Team mit zwei Punkten.

Die Kollisionsverursacher hatten die letzte Etappe aus Respekt vor 11th Hour Racing aufgegeben. Ihr Boot ist bereits zurück im Heimathafen Les Sables-d'Olonne. Dennoch sind Teammanager Jens Kuphal, Skipper Benjamin Dutreux und Co-Skipper Robert Stanjek zum Finale in Genua. „Wir gratulieren 11th Hour Racing herzlich. Wir sind sehr froh, dass hier ein so gerechtes Urteil gefallen ist“, sagte Kuphal.

Team Malizias Skipper Herrmann meinte: „Wir sind alle sehr erleichtert, dass die Jury hier keine Überraschungen mehr geliefert hat. Es wirkte alles sehr harmonisch. Sogar Holcim-PRB hat bei der Anhörung gesagt, dass 11th Hour Racing die Wiedergutmachung bekommen soll. Wir haben einen wunderbaren Sieger für dieses Ocean Race!“

Die siegreiche Mannschaft war am Tag der Entscheidung noch auf See, weil die Überführung nach der Reparatur in Den Haag länger gedauert hatte. 11th Hour Racing wird am späten Donnerstagnachmittag gegen 17.00 Uhr in Genua erwartet. Die Siegerehrung ist für 18.00 Uhr geplant, bevor die 14. Edition des Meeres-Marathons am 1. Juli mit dem letzten Hafenrennen in Italien zu Ende geht. Das Rennen hat jedoch keine Bedeutung für den Gesamtsieg.

Newsletter von der Chefredaktion Melden Sie sich jetzt zum kostenlosen täglichen Newsletter der Chefredaktion an E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hamburg