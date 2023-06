Kieler Fahrraddieb fällt mehr als vier Meter hohen Baum

Besonders rabiat ist ein Fahrraddieb in der Nacht zu Donnerstag im Kieler Stadtteil Schilksee vorgegangen. Für den Diebstahl eines daran angeschlossenen Pedelecs sägte der Täter in etwa 1,40 Meter Höhe einen mehr als vier Meter hohen Baum durch, wie die Polizei mitteilte. Gegen 1.50 Uhr in der Nacht bemerkte die 18 Jahre alte Besitzerin den Diebstahl. Sie hatte das Rad gegen 22.00 Uhr am Mittwochabend mit einem Faltschloss gesichert. Die Polizei leitete Ermittlungen wegen Diebstahls in besonders schwerem Fall sowie Sachbeschädigung ein. Die Beamten suchen nach Zeugen.