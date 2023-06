Creditreform sieht im Norden relativ viele Firmenpleiten

Die Energiekrise und teils explodierende Materialkosten haben in der ersten Jahreshälfte im Norden überdurchschnittlich viele Unternehmen in die Insolvenz getrieben. Für den Zeitraum Januar bis Juni registrierte die Wirtschaftsauskunftei Creditreform in Schleswig-Holstein 72 Insolvenzen je 10.000 Unternehmen. Zum Vergleich: Bundesweit beträgt diese Insolvenzquote 56, wie Creditreform am Donnerstag mitteilte. Die Spanne reicht bei diesem Wert von 35 in Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg bis zu 103 in Berlin.