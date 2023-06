Holstein Kiel verpflichtet Japans WM-Stürmer Machino

Ein Fußballspieler ist am Ball.

Fußball-Zweitligist Holstein Kiel hat den japanischen WM-Stürmer Shuto Machino verpflichtet. Der 23-Jährige stand beim WM-Sieg der Japaner gegen Deutschland im vergangenen November in Katar im Kader, wurde jedoch nicht eingewechselt. In Kiel unterschrieb der Neuzugang vom japanischen Erstligisten Shonan Bellmare einen Vierjahresvertrag, wie die „Störche“ am Donnerstag bekannt gaben.