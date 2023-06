Nach dem gewaltsamen Tod einer 44-Jährigen in Kiel hat ein Haftrichter gegen den Tatverdächtigen einen Unterbringungsbefehl erlassen. Nach Anordnung der einstweiligen Unterbringung kam der 22-Jährige am Mittwoch in eine psychiatrische Einrichtung, wie die Polizei mitteilte. Oberstaatsanwalt Axel Bieler hatte zuvor erklärt, dass nach bisherigen Ermittlungen von einer psychischen Erkrankung des Mannes ausgegangen werde. Die Tat könnte wohl einen familiären Hintergrund haben.

Kiel Frau getötet: 22-Jähriger in psychiatrischer Einrichtung

Der 22 Jahre alte Tatverdächtige hatte sich am Dienstag nach der Tat selbst bei der Polizei gemeldet und ließ sich wenig später widerstandslos in einem Einfamilienhaus festnehmen. Er gab an, eine Angehörige zuvor getötet zu haben. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur handelte es sich bei dem Opfer um die neue Partnerin des Vaters. Die Gewalttat ereignete sich im Stadtteil Gaarden-Süd/Kronsburg.

