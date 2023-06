Rendsburg-Eckernförde Dichte Rauchwolke nach Feuer in Reifenhalle in Melsdorf

In der Halle eines Reifen- und Kfz-Handels in Melsdorf bei Kiel ist am Mittwochnachmittag ein Feuer ausgebrochen. Eine dichte Rauchwolke sei kilometerweit zu sehen, sagte ein Feuerwehrsprecher. Etwa 100 Einsatzkräfte seien im Einsatz. Nach seinen Angaben brannte eine 10 mal 70 Meter große Halle. Anwohner wurden aufgefordert, Fenster und Türen geschlossen zu halten.