Ministerin: Bei Klinikreform Entgegenkommen des Bundes

Schleswig-Holsteins Gesundheitsministerin Kerstin von der Decken verlangt vom Bund, dass er bei der geplanten Krankenhausreform inhaltlich deutlich auf die Länder zugeht. „Wir brauchen dringend eine Reform“, sagte die CDU-Politikerin am Mittwoch in Kiel im Blick auf die Gesundheitsministerkonferenz am Donnerstag. „Die Reform kann jedoch nur gelingen, wenn der für die Krankenhausfinanzierung verantwortlichen Bund und die für die Krankenhausplanung zuständigen Länder an einem Strang ziehen.“ Entsprechende Vorschläge aus den Ländern lägen dem Bund vor.