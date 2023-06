Semesterticket-Upgrade: Jobticket ab einem Beschäftigten

Das Semesterticket-Upgrade für Studenten in Schleswig-Holstein wird ab diesem Samstag verfügbar sein. Studierende, die deutschlandweit fahren möchten, müssen dann nur noch die Differenz zwischen ihrem Semesterticket-Preis und den 49 Euro für das Deutschland-Ticket nachzahlen, wie Verkehrs-Staatssekretär Tobias von der Heide am Mittwoch in Kiel erläuterte. Je nach Hochschule seien das zwischen 14,82 Euro und 18,49 Euro im Monat. Das Upgrade ist digital und auch auf Papier möglich.