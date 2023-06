Gedenken Holzkreuz am Bahnsteig erinnert an Brokstedt-Opfer

Brokstedt. Ein neben einem Wartehäuschen stehendes Holzkreuz erinnert an die Opfer des tödlichen Messerangriffs in einem Regionalzug bei Brokstedt. „Wir haben uns gemeinsam mit den Angehörigen für einen geeigneten Standort entschieden“, sagte eine Bahnsprecherin am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur. Auf dem Holzkreuz sind mit dem Datum des Vorfalls am 25. Januar die beiden Namen „Danny“ und „Ann-Marie“ eingeritzt, verbunden mit einem Herzen.

Ibrahim A. soll am 25. Januar in dem Zug im Kreis Steinburg Fahrgäste mit einem Messer angegriffen und zwei Menschen im Alter von 17 und 19 Jahren getötet haben. Fünf weitere wurden verletzt. Erst wenige Tage zuvor war der Mann aus der Untersuchungshaft in Hamburg entlassen worden. Vor dem Landgericht Itzehoe beginnt am 7. Juli der Prozess gegen den mutmaßlichen Täter.

