HSV startet mit Leistungstests: Freitag erstes Training

Fußball-Zweitligist Hamburger SV hat am Mittwoch mit den ersten Leistungstests seiner Spieler die Vorbereitung auf die kommende Saison begonnen. Am Donnerstag werden die Überprüfungen fortgesetzt. Das erste gemeinsame Training hat Coach Tim Walter für Freitag (14.00 Uhr) am Volksparkstadion angesetzt.