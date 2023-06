Schneider und Reddemann kommen zum VfB Lübeck

Aufsteiger VfB Lübeck hat zwei Neuzugänge für sein Team in der 3. Fußball-Liga präsentiert. Wie der Club am Mittwoch mitteilte, spielen Jan-Marc Schneider und Sören Reddemann künftig an der Lohmühle. Der 29 Jahre alte Offensiv-Allrounder Schneider kommt vom Absteiger FSV Zwickau, der 27 Jahre alte Innenverteidiger Reddemann vom Ligarivalen Hallescher FC. Beide Zugänge unterschrieben Zweijahresverträge bis zum 30. Juni 2025 beim VfB. Lübecks Sportvorstand Sebastian Harms ist sich sicher, dass beide Spieler dabei helfen werden, „unsere Ziele zu erreichen“.