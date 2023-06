Verdi ruft Tüv-Beschäftigte zu mehrtägigem Warnstreik auf

Beschäftigte nehmen an einem Warnstreik teil.

Die Gewerkschaft Verdi hat die Beschäftigten des Tüv Nord, des Tüv Hessen und der Gesellschaft für Anlagen- und Reaktorsicherheit von Donnerstag bis Dienstag zum Warnstreik aufgerufen. Aufgerufen sind die Standorte in Hamburg, Schleswig-Holstein, Niedersachsen, Bremen, Mecklenburg-Vorpommern, Nordrhein-Westfalen, Sachsen-Anhalt, Sachsen, Hessen und im Saarland, wie Verdi am Mittwoch in Hamburg mitteilte. Hintergrund ist ein Tarifkonflikt.