Studierende im Norden erhalten die meisten Antidepressiva

Der Anteil der Studierenden, die Antidepressiva erhalten, ist nach Angaben der Techniker Krankenkasse in Deutschland nirgendwo so hoch wie in Schleswig-Holstein. Wie die Krankenkasse am Mittwoch berichtete, bekamen im Norden im vergangenen Jahr 5,2 Prozent der Studierenden mindestens ein Rezept gegen Depressionen verschrieben. Der bundesweite Durchschnitt betrage 4,8 Prozent. 2019 waren es im Norden noch 3,7 Prozent.