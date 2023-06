Wolken, Regen und mildere Temperaturen

In den kommenden Tagen soll es in Hamburg und Schleswig-Holstein bewölkt sein und zu vereinzelten kurzen Schauern kommen. Am Mittwochvormittag ist das Wetter noch heiter bis wolkig und trocken, wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte. In der Nacht zu Donnerstag verdichten sich die Wolken und es kommt vor allem an den Küsten zu etwas Regen. Die Höchstwerte liegen bei 23 Grad, in der Nacht sinken die Temperaturen demnach auf 17 bis 11 Grad.

Hamburg und Kiel (dpa/lno). In den kommenden Tagen soll es in Hamburg und Schleswig-Holstein bewölkt sein und zu vereinzelten kurzen Schauern kommen. Am Mittwochvormittag ist das Wetter noch heiter bis wolkig und trocken, wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte. In der Nacht zu Donnerstag verdichten sich die Wolken und es kommt vor allem an den Küsten zu etwas Regen. Die Höchstwerte liegen bei 23 Grad, in der Nacht sinken die Temperaturen demnach auf 17 bis 11 Grad.

Am Donnerstag bleibt es der Vorhersage nach wolkig. Nachmittags und abends wird es zunehmend stark bewölkt und es kommt vereinzelt zu schauerartigem Regen. In der Nacht zu Freitag kann es örtlich Gewitter geben. Die Temperaturen liegen tagsüber zwischen 22 und 25 Grad und sinken in der Nacht auf 13 bis 17 Grad.

