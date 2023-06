Prien: Land macht keine neuen Vorgaben für Klassenfahrten

Bildungsministerin Karin Prien (CDU) hat Gerüchte zurückgewiesen, wonach in Schleswig-Holstein Vorgaben für Reisekosten bei Klassenfahrten geplant seien. „Es gab kein entsprechendes Schreiben des Ministeriums an die Schulen aus dem Ministerium“, sagte Prien am Dienstagabend in Kiel. Die Budgets, die den Schulen und Schulämtern im April nach Verabschiedung des Landeshaushaltes zur Verfügung gestellt wurden, hätten weiter Bestand.