Elbphilharmonie bekommt mit Nahre Sol eigene Influencerin

Hamburg. Die US-amerikanische YouTuberin und Musikerin Nahre Sol (32) wird als erste „Creator in Residence“ das Programm der Hamburger Elbphilharmonie begleiten. „Die Elbphilharmonie ist ein unglaublich inspirierendes Konzerthaus und wir haben das gemeinsame Ziel, Musik für möglichst viele Menschen zugänglich zu machen“, sagte Nahre Sol laut Mitteilung vom Dienstag. Die Influencerin beschäftigt sich in ihren Videos mit Beethoven und Debussy, Synthesizern und Computerspiel-Musik, Dirigieren und Harmonielehre - und ist damit extrem erfolgreich, teilte die Elbphilharmonie mit. Allein ihr YouTube-Kanal zähle 41 Millionen Aufrufe.

Nahre Sol werde in der Saison 2023/24 mehrere Monate in Hamburg verbringen. Bei der Auswahl von Themen ist sie immer auch im Austausch mit ihrer digitalen Community. Was ist das Geheimnis von Franz Liszts h-Moll-Sonate? Wie spielt man Jazz-Harfe? Und worauf sollte man eigentlich achten, wenn man Klassische Musik hört? Auf der Suche nach Antworten auf diese und andere Fragen werde die YouTuberin Konzerte in der Elbphilharmonie besuchen, mit Künstlerinnen und Mitarbeitenden sprechen und das ikonische Haus an der Elbe selbst musikalisch erkunden.

