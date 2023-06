Schreiber verlässt Holstein Kiel und wird erneut verliehen

Kiel (dpa/lno). Fußball-Zweitligist Holstein Kiel hat den Leihvertrag mit Tim Schreiber aufgelöst. Darauf haben sich die Kieler mit RB Leipzig geeinigt, wie sie am Dienstag mitteilten. „Tim Schreiber kam mit dem Wunsch auf uns zu, sich zu verändern“, erklärte Geschäftsführer Uwe Stöver. Der 21 Jahre alte Torhüter wechsele nun leihweise für eine Saison zum Drittligisten 1. FC Saarbrücken, gab Leipzig bekannt.

Bei Holstein Kiel bestritt der gebürtige Freitaler in der vergangenen Saison zehn Zweitligaspiele und ein DFB-Pokalspiel. Schreiber, der in Leipzig sechs Jahre ausgebildet wurde und es bis in die deutsche U20-Nationalmannschaft schaffte, stand zuvor beim Halleschen FC im Tor. Holstein Kiel hatte am Montag Torhüter Marcel Engelhardt vom FSV Zwickau verpflichtet.

