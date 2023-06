Artenschutz Regierung will Wolf ins Jagdrecht aufnehmen

Die Landesregierung nimmt den Wolf in Schleswig-Holstein ins Landesjagdrecht auf. Am Schutzstatus des Wolfes ändere sich damit aber nichts, betonte Landwirtschaftsminister Werner Schwarz (CDU) am Dienstag. Zuvor hatte das Kabinett einen entsprechenden Gesetzentwurf beschlossen.