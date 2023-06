Bürgermeister wegen Burnout krankgeschrieben

Der Bürgermeister der Gemeinde Sylt ist laut einer Mitteilung an einem Burnout erkrankt und kann in den kommenden Wochen seine Amtsgeschäfte nicht wahrnehmen. Nikolas Häckel (parteilos) sei wegen einer belastungsbedingten seelischen Erkrankung vom behandelnden Arzt krankgeschrieben worden, teilte die Gemeinde Sylt auf ihrer Internetseite mit. Bis zu seiner Rückkehr übernehmen in den kommenden Wochen demnach seine Stellvertreter die anstehenden Aufgaben. Das Team der Inselverwaltung wünsche ihm alles Gute und dass es ihm bald besser gehe. Zuvor hatten mehrere Medien berichtet.