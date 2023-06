Hamburger Basketballer verlängern mit Coach Barloschky

Basketball-Bundesligist Veolia Towers Hamburg bindet Cheftrainer Benka Barloschky weiter an den Verein. Der Vertrag mit dem 35-Jährigen sei um zwei Jahre verlängert worden, teilten die Hamburger am Dienstag mit. Anfang Januar war Barloschky vom Co-Trainer zum Chefcoach befördert worden - Coach Raoul Korner musste gehen.

„Die Situation, in der Benka die Mannschaft in der letzten Spielzeit übernommen hat, war nicht leicht“, sagte Geschäftsführer Marvin Willoughby. Auch wenn die Ergebnisse nicht immer gestimmt hätten, sei es Barloschky gelungen, „das Team zu stabilisieren und trotz aller Herausforderungen eine positive Grundstimmung zu implementieren“. In der vergangenen Saison hatten die Towers in der Basketball-Bundesliga den 15. Platz belegt.

