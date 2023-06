Wincent Weiss ist sehr oft umgezogen und liebt die Ostsee

Sänger Wincent Weiss ist in Schleswig-Holstein aufgewachsen. Und in seinem Leben schon sehr oft umgezogen. Immer dorthin, wo er gerade sein wollte. Nun hat er sich aber zunächst festgelegt.

Hamburg/Lübeck. Popsänger Wincent Weiss (30, „Feuerwerk“) hat in seinem Leben schon mehr als ein Dutzend mal seinen Wohnort gewechselt und lebt nun wieder in Schleswig-Holstein. „Ich bin mittlerweile mehr als 20 Mal umgezogen. Am Anfang meines Lebens viel mit meiner Mutter, die sehr lebhaft ist und ihren Job sehr abwechslungsreich gestaltet. Bis ich mit 16 Jahren von zu Hause ausgezogen bin, sind wir allein zwölfmal umgezogen“, sagte der Sänger dem „Hamburger Abendblatt“.

Er habe das später zunächst genau so weiter gemacht und sei immer dorthin gezogen, wo er gern sein wollte. „Ich war in München, in Köln und Berlin, habe zwei Jahre nur in Hotels gelebt, bin aber immer wieder in den Norden, nach Schleswig-Holstein zurückgekommen, wo ich auch jetzt wieder lebe.“

Weiss ist in der Nähe von Lübeck groß geworden und er liebe die Ostsee, sie sei für ihn der schönste Platz. „Wenn ich nach Hause komme, werden die Füße in die Ostsee gesteckt, das ist meine Ankommens-Erdung. Ich mag die Lübecker Bucht bis hin nach Neustadt sehr.“

