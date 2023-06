IHK-Forderung: mehr Tempo vom Land bei erneuerbaren Energien

Ein Windrad kurz vor Sonnenaufgang am Horizont.

Beim Ausbau der erneuerbaren Energien verlangt die Industrie- und Handelskammer Schleswig-Holstein (IHK) gemeinsam mit dem Branchenverband LEE von der schwarz-grünen Landesregierung mehr Tempo. Mit einem Weiter so werde sie nicht ihr Ziel erreichen, bis 2040 erstes klimaneutrales Industrieland zu werden, sagte IHK-Hauptgeschäftsführer Björn Ipsen am Dienstag in Kiel. „Beim Ausbau hapert es noch gewaltig.“