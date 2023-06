Holstein Kiel holt Talent Rothe auf Leihbasis aus Dortmund

Abwehrspieler Tom Rothe hat seinen Vertrag beim Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund vorzeitig bis zum 30. Juni 2026 verlängert, wechselt in der kommenden Saison aber auf Leihbasis in die 2. Liga zu Holstein Kiel. Das teilten die beiden Clubs am Dienstag mit.

„Wir glauben fest an die Qualität von Tom und möchten dies mit einer langfristigen Vertragsverlängerung untermauern. Im nächsten Schritt ist es für ihn wichtig, möglichst häufig auf dem Rasen zu stehen und im Wettkampfmodus weitere Erfahrung zu sammeln“, sagte BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl über den 18-Jährigen.

„Als schneller, spiel- und kopfballstarker linker Verteidiger passt er sehr gut zu unserer Idee des Fußballs“, wurde der Kieler Sportgeschäftsführer Uwe Stöver in einer Mitteilung des Vereins zitiert.

Der U19-Nationalspieler Rothe gehörte in der vergangenen Saison zum Profi-Kader der Dortmunder. Sein Bundesliga-Debüt gab er am 16. April 2022 beim 6:1-Erfolg gegen den VfL Wolfsburg. Dazu kam er auf drei Einsätze in der Champions League.

