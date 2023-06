Polizei Hamburg: Notrufe kamen nicht an – Störung bei der 110

Wegen einer technischen Ursache war die Polizei Hamburg unter der 110 nicht erreichbar. Was man in diesem Fall tun sollte.

Hamburg. Wer am Morgen in Hamburg den Polizei-Notruf 110 gewählt hat, der ist vorübergehend mit der Feuerwehr (112) verbunden worden. Das teilte die Polizei Hamburg am frühen Morgen via Twitter mit. Grund dafür war offenbar eine technische Störung.

Aufgrund einer technischen Störung landen derzeit die Notrufe über 110 bei der Feuerwehr ( 112 ). Entweder rufen sie bei Notfällen ihr zuständiges Kommissariat an oder sie werden von der Feuerwehr an die Notrufzentrale der Polizei Hamburg durchgestellt. PEZ — Polizei Hamburg (@PolizeiHamburg) June 27, 2023

Um kurz vor 8 Uhr, also nur wenige Minuten später, folgte dann aber gleich wieder die Entwarnung: „Die Notrufleitung der Polizei Hamburg funktioniert wieder.“

Wer in einem solchen Fall dringend die Hilfe der Ordnungshüter benötigt, sollte sich laut dem Tweet an das zuständige Kommissariat wenden. Es gibt aber auch die Möglichkeit, sich von der Feuerwehr an die Notrufzentrale der Polizei durchstellen zu lassen.