HSV reist ins Trainingslager nach Kitzbühel

Fußball-Zweitligist Hamburger SV reist in der Vorbereitung auf die neue Saison nach Österreich. Die Mannschaft von Trainer Tim Walter wird vom 6. bis 15. Juli in Kitzbühel ihr Trainingslager abhalten, wie der Verein am Montag mitteilte. Durch die Teilnahme an der Relegation und der dadurch erst spät verbundenen Möglichkeit, den genauen Zeitrahmen zu definieren und abzuklären, habe erst jetzt Vollzug vermeldet werden können, hieß es in der Mitteilung. Schon 2019 hatte der HSV in dem berühmten Tiroler Wintersportort sein Quartier gehabt. Während des Trainingslagers sind auch zwei Testspiele geplant. Noch stehen Gegner und Orte nicht fest. Die Trainingseinheiten finden im zehn Kilometer von Kitzbühel entfernten St. Johann statt.

Erstes Training in der Vorbereitung ist am Freitag (14.00 Uhr) in Hamburg. An den beiden Tage zuvor steht für die Spieler Leistungsdiagnostik auf dem Programm.

