U2: Die längsten U-Bahn-Fahrtreppen Hamburgs werden erneuert

Die längsten U-Bahn-Fahrtreppen Hamburgs werden erneuert. Der Austausch der 48,5 Meter langen Fahrtreppen an der U2-Haltestelle Messehallen sei eine technische wie logistische Herausforderung, teilte die Hamburger Hochbahn am Montag mit. Die Hochbahn habe die Arbeiten dabei so geplant, dass der U-Bahn-Betrieb während der Maßnahmen nicht beeinträchtigt wird. Die Investitionskosten belaufen sich demnach auf rund 1,7 Millionen Euro.