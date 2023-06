Schwarz-Grüne Koalition im Norden lobt Zusammenarbeit

Die Spitzen der schwarz-grünen Koalition in Schleswig-Holstein haben dem Bündnis zum einjährigen Bestehen der Regierung Geschlossenheit und konstruktive Zusammenarbeit attestiert. Die Zustimmung in der Gesellschaft sei groß, sagte Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) am Montag bei einem Betriebsbesuch in Tüttendorf (Kreis Rendsburg-Eckernförde). Die Koalition habe gezeigt, dass sie trotz großer Herausforderungen und eines schwierigen Umfelds für gesellschaftlichen Zusammenhalt sorge. Sie arbeite mit einer langfristigen Perspektive an Lösungen. „Wir ziehen an einem Strang.“