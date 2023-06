SPD-Landeschefin für deutlich höheren Mindestlohn

Der Vorschlag zur Erhöhung des Mindestlohns hätte nach Ansicht der schleswig-holsteinischen SPD-Landesvorsitzenden Serpil Midyatli deutlicher ausfallen können. „Trotzdem wird der Vorschlag in zwei Schritten zu einem höheren Einkommen für Millionen Menschen in Deutschland führen“, erklärte Midyatli am Montag. „Der Mindestlohn leistet das, was Unternehmen, die auf Lohndumping setzen, vermissen lassen: Er bedeutet Respekt für die Arbeitsleistung vieler Millionen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.“