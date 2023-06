Erste klimaneutrale DHL-Zustellbasis in Hamburg eröffnet

Ein Schild mit dem Logo der Deutschen Post und DHL steht an der Zentrale der Deutschen Post DHL Group in Bonn.

Die Deutsche Post DHL hat in Hamburg ihre bundesweit erste klimaneutrale Paket-Zustellbasis in Betrieb genommen. Die Immobilie im Stadtteil Schnelsen ist unter anderem mit einer Photovoltaik-Anlage, sechs Wärmepumpen für die Fußbodenheizung und 90 Ladepunkten für Elektro-Fahrzeuge ausgestattet, wie das Unternehmen am Montag mitteilte. In der Zustellbasis würden wöchentlich rund 63.000 Sendungen sortiert und zugestellt.