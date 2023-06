Holstein Kiel holt Ex-Braunschweiger Engelhardt

Fußball-Zweitligist Holstein Kiel hat den früheren Braunschweiger Torhüter Marcel Engelhardt verpflichtet. Der 30-Jährige spielte zuletzt für den FSV Zwickau und unterschrieb in Kiel einen Zweijahresvertrag, teilten die „Störche“ am Montag mit.

„Marcel ist ein routinierter Mann, der dem gesamten Torhüter-Team, im Speziellem auch unseren Nachwuchs-Kräften, viel mit auf den Weg geben kann“, sagte Kiels Chef-Torwarttrainer Patrik Borger.

Engelhardt wurde in der Jugend des VfB Lübeck und des Hamburger SV ausgebildet. Anschließend kehrte Engelhardt nach Lübeck zurück und spielte später für den TSV Havelse, Eintracht Braunschweig und den südafrikanischen Club Maritzburg United. Nach einem halben Jahr ohne Verein wechselte Engelhardt zum FSV Zwickau, wo er in der abgelaufenen Spielzeit in fünf Drittligaspielen zwischen den Pfosten stand.

