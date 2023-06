Anwohner hören Schüsse: Polizei findet Platzpatronen

Weil mehrere Anwohner in Hamburg-Winterhude Schüsse gehört haben, ist die Polizei am Sonntagabend mit mehreren Streifenwagen ausgerückt. Die Beamten hätten schließlich kurz vor Mitternacht die mögliche Wohnung lokalisiert und sie betreten, sagte eine Polizeisprecherin am Montag in Hamburg. Dabei haben sie demnach vier Menschen angetroffen und auch mehrere Platzpatronen gefunden. Eine Schusswaffe dagegen konnten die Polizisten weder in der Wohnung noch unterhalb des Balkons finden. Es wurde kein Strafverfahren eingeleitet, da auch keine Straftat festgestellt wurde. Die Polizei war mit acht Streifenwagenbesatzungen am Einsatzort. Zuvor hatten mehrere Medien berichtet.