Koalition und Opposition bilanzieren ein Jahr Schwarz-Grün

Kiel/Tüttendorf (dpa/lno). Ein Jahr nach Bildung der schleswig-holsteinischen Landesregierung aus CDU und Grünen bilanzieren die Koalition und die oppositionelle SPD heute die bisherige Arbeit des Bündnisses.

Die Spitzen der Regierung, der Landtagsfraktionen und der regierungstragenden Parteien werden sich dazu beim Besuch eines Energielandwirts in Tüttendorf (Kreis Rendsburg-Eckernförde) vor Journalisten äußern. Zuvor gibt Oppositionsführer Thomas Losse-Müller am Vormittag in Kiel seine Einschätzung ab.

Am 29. Juni vergangenen Jahres war Daniel Günther (CDU) zum Ministerpräsidenten wiedergewählt worden. Er hätte auch Regierungsbündnisse mit der FDP oder dem SSW bilden können, entschied sich aber für die Grünen. Die CDU stellt sechs Ministerinnen und Minister (Bildung, Wirtschaft, Inneres, Landwirtschaft, Justiz, Digitalisierung) und die Grünen drei (Finanzen, Umwelt, Soziales).

