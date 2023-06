NDM: Diskus-Olympiasieger Harting hadert mit seiner Leistung

Olympiasieger Christoph Harting hat bei den norddeutschen Leichtathletik-Meisterschaften in Lübeck erwartungsgemäß den Titel im Diskuswerfen geholt. Der 33-Jährige von der LG Nord Berlin siegte am Samstag mit 59,26 Metern und distanzierte die Konkurrenz deutlich. Allerdings blieb der Goldmedaillengewinner von Rio 2016 damit nicht nur klar hinter seiner persönlichen Bestleistung von 68,37 Metern zurück, sondern auch hinter seiner bislang besten Weite von 63,22 Metern in dieser Saison.