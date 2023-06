Im Westen der Stadt sowie in der Innenstadt und rund um die Alster müssen Verkehrsteilnehmer am Sonntag mit Einschränkungen rechnen.

Für den Hella Halbmarathon werden am Sonntag wieder etliche Hamburger Straßen gesperrt.

Sportevent Verkehrsbehinderungen in Hamburg wegen des Halbmarathons

Hamburg. Wegen des Hella Halbmarathons kommt es am Sonntag in Hamburg zu Verkehrsbehinderungen – im Westen der Stadt, in der Innenstadt sowie rund um die Alster.

Rund 350 Skater sind um 8.30 Uhr gestartet, etwa 10.500 Läufer um 9 Uhr, wie die Polizei mitteilte. Das Sportevent soll gegen 13.30 Uhr enden, die Abbaumaßnahmen bis etwa 15 Uhr andauern.

Halbmarathon Hamburg: Strecke weiträumig umfahren

Für alle Aktiven beginnt die Strecke auf der Reeperbahn, verläuft anschließend in westlicher Richtung bis zum Hohenzollernring, führt anschließend über die Elbchaussee/Palmaille entlang der Elbe zurück, durch den Wallringtunnel und endet nach einer Umrundung der Außenalster bei den Messehallen in der Jungiusstraße.

Besuchern wird empfohlen, mit öffentlichen, schienengebundenen Verkehrsmitteln anzureisen. Verkehrsteilnehmer sollten den betroffenen Bereich weiträumig umfahren.

Weitere Infos zum Streckenverlauf und Sperrungen gibt es hier.

