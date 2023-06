Hamburger Grüne wollen eine Milliarde Euro für Investitionen

Mit einer Milliarde Euro wollen die Hamburger Grünen den ökologischen Umbau der Wirtschaft in den nächsten Jahren fördern. „Hamburg braucht eine Innovationsmilliarde, um durch die Förderung staatlicher Forschungseinrichtungen sowie die Unterstützung unternehmerischer Forschung und Entwicklung den Pfad für eine sozial-ökologische Transformation Hamburgs zu ebnen“, hieß es in einem Antrag, den eine Landesmitgliederversammlung der Partei am Samstag mit großer Mehrheit beschloss.