Flammen zerstören Stallgebäude: 600.000 Euro Sachschaden

Der Brand eines Stallgebäudes in Neuengörs (Kreis Segeberg) hat am Samstagmorgen einen Großeinsatz der Feuerwehr ausgelöst. Etwa 200 Einsatzkräfte waren beteiligt, wie die Feuerwehr am Samstag mitteilte. Verletzt wurde bei dem Vollbrand des rund 650 Quadratmeter großen Gebäudes demnach niemand. Auch Tiere seien nicht zu Schaden gekommen.