Drittligist VfB Lübeck holt Rückkehrer Akono von Dortmund II

Der VfB Lübeck hat den Angreifer Cyrill Akono von Borussia Dortmund II geholt. Der 23-Jährige, der schon in der Vergangenheit für die Norddeutschen aufgelaufen war, hat seinen Kontrakt beim Ruhrpott-Club in gegenseitigem Einvernehmen aufgelöst und beim Drittliga-Aufsteiger am Samstag einen Zweijahresvertrag unterschrieben, wie die Norddeutschen mitteilten.