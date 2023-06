Blumenthal mit mäßigem Ergebnis als Grünen-Chefin bestätigt

Die Hamburger Grünen haben Maryam Blumenthal als Parteivorsitzende wiedergewählt. Auf einer Landesmitgliederversammlung im Stadtteil Wilhelmsburg bekam die 37 Jahre alte Lehrerin und Bürgerschaftsabgeordnete am Samstag 150 von 255 Stimmen. 76 Mitglieder votierten mit Nein, 28 enthielten sich und eine Stimme war ungültig. Blumenthal nahm die Wahl an.

Maryam Blumenthal, Landesvorsitzende von Bündnis 90/Die Grünen in Hamburg, spricht.

Hamburg (dpa/lno). Die Hamburger Grünen haben Maryam Blumenthal als Parteivorsitzende wiedergewählt. Auf einer Landesmitgliederversammlung im Stadtteil Wilhelmsburg bekam die 37 Jahre alte Lehrerin und Bürgerschaftsabgeordnete am Samstag 150 von 255 Stimmen. 76 Mitglieder votierten mit Nein, 28 enthielten sich und eine Stimme war ungültig. Blumenthal nahm die Wahl an.

Die seit 2020 amtierende Vorsitzende will künftig in einer Doppelspitze mit ihrem bisherigen Stellvertreter Leon Alam die Grünen führen. Die Abstimmung über die Kandidatur des 26-Jährigen sollte am Nachmittag bekannt gegeben werden. Er hatte wie Blumenthal keinen Gegenkandidaten.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hamburg