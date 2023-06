Synode wählt Bischof für Sprengel Schleswig und Holstein

Die Landessynode der Nordkirche wählt am Samstag (ab 14.00 Uhr) in Rendsburg einen neuen Bischof oder eine neue Bischöfin für den Sprengel Schleswig und Holstein. Zur Wahl stehen Pastor Friedemann Magaard (58), Gemeindepastor in Husum, und Pastorin Nora Steen (47), theologische Leiterin des Christian Jensen Kollegs in Breklum. Der Amtsinhaber Gothart Magaard, älterer Bruder des Bischofskandidaten, geht am 1. November in den Ruhestand.