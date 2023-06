Karl-May-Spiele starten mit „Blutsbrüder“-Premiere in Saison

Viele Wochen lang wurde in der Kalkberg-Arena in Bad Segeberg bereits geprobt - nun steht die Premiere von „Blutsbrüder“ an. Am Samstag (20.30 Uhr) wird die mittlerweile 70. Saison der Karl-May-Spiele mit der Aufführung des wohl berühmtesten Stücks um Winnetou und Old Shatterhand offiziell eröffnet. In „Blutsbrüder“ geht es um das Kennenlernen der beiden, die Blutsbrüderschaft, die Liebe zwischen Old Shatterhand und Nscho-tschi, Winnetous Weg zum neuen Häuptling aller Apachen und den Kampf gegen den Bösewicht Santer.

Bad Segeberg. Viele Wochen lang wurde in der Kalkberg-Arena in Bad Segeberg bereits geprobt - nun steht die Premiere von „Blutsbrüder“ an. Am Samstag (20.30 Uhr) wird die mittlerweile 70. Saison der Karl-May-Spiele mit der Aufführung des wohl berühmtesten Stücks um Winnetou und Old Shatterhand offiziell eröffnet. In „Blutsbrüder“ geht es um das Kennenlernen der beiden, die Blutsbrüderschaft, die Liebe zwischen Old Shatterhand und Nscho-tschi, Winnetous Weg zum neuen Häuptling aller Apachen und den Kampf gegen den Bösewicht Santer.

Die Hauptrolle hat zum dritten Mal Schauspieler und Sänger Alexander Klaws übernommen. Sein Gegenspieler Santer wird von Fernsehfiesling Wolfgang Bahro (Jo Gerner aus „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“) gespielt. Nscho-tschi spielt Nadine Menz („Verbotene Liebe“), die Rolle von Old Shatterhand übernimmt Bastian Semm („Alles was zählt“, Klaus Störtebeker bei den Störtebeker-Festspielen). In der vergangenen Saison haben fast 407.000 Menschen das Stück „Der Ölprinz“ gesehen. „Blutsbrüder“ kommt nun bis zum 3. September 72 Mal auf die Freilichtbühne.

