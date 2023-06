Torschützenkönig Arslan wechselt von Kiel nach Magdeburg

Ahmet Arslan verlässt den Fußball-Zweitligisten Holstein Kiel und wechselt zum Liga-Rivalen 1. FC Magdeburg. Das gaben die Norddeutschen am Freitagabend bekannt. Beide Vereine haben über die Transferdetails Stillschweigen vereinbart. Der 29 Jahre alte Angreifer war in der vergangenen Saison an Dynamo Dresden ausgeliehen und mit 25 Treffern der erfolgreichste Torjäger der 3. Liga.