Schrödter sieht Verwaltung als Innovationstreiber

Schleswig-Holsteins Digitalisierungsminister Dirk Schrödter will die öffentliche Verwaltung als Treiber von offener Innovation profilieren. Dafür habe er sich beim Treffen der Ressortchefs in München stark gemacht, erklärte der CDU-Politiker am Freitag. „Die Verwaltung muss sich mehr um eigene Innovation kümmern und weniger in ein abhängiges, von wenigen monopolhaften Anbietern dominiertes Verhältnis geraten.“ Die Maßnahmen und der Kulturwandel in der Verwaltung förderten nicht nur Innovationen, sondern erhöhten durch einen souveränen Betrieb und eine unabhängige Weiterentwicklung von Lösungen signifikant die Sicherheit kritischer Infrastrukturen.