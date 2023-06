Burghart Klaußner: „Unsere Sprache wird kontrolliert“

Schauspieler Burghart Klaußner („Der Staat gegen Fritz Bauer“) stört sich an manchen moralischen Urteilen im Kulturbetrieb. „Was immer wir tun, wird als politisch unkorrekt aufgefasst“, sagte der 73-jährige Hamburger der „Neuen Osnabrücker Zeitung“. „Unsere Sprache wird kontrolliert. Selbst in historischen Werken soll Kontrolle ausgeübt werden. Das N-Wort heißt N-Wort, und jeder soll verstehen, was gemeint ist.“ Auch die Debatte um Aneignung fremder Schicksale sieht Klaußner kritisch: „Ich wurde selbst schon in der Rolle eines Behinderten angefeindet – obwohl wir da ja gerade die Geschichten erzählen, die sonst nicht erzählt werden.“